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Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi

Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da miting yaptı.

Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi

Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle toplanırken, Ermenistan ordusunun Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına destek veren muhalif kesimler ise Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Paşinyan destekçileri ve muhalifler arasında zaman zaman yumruklu kavga yaşandı.

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ordunun halka ve kendisine bağlı olduğunu belirtti.

İstifasının ülkedeki sorunları çözemeyeceğini vurgulayan Paşinyan, "İstifa edip etmememe ancak halk karar verebilir. Ermeni halkı, askeri darbeye izin vermeyecek." dedi.

Ülkede oluşan durumu Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile telefonda görüştüklerini dile getiren Paşinyan, Sarkisyan'a Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa, darbeyi destekliyor demek. Bu çok basit bir seçenektir." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanına istifa etmesi çağrısında bulunan Paşinyan, "Gasparyan'ın orduyu halka karşı galeyana getirmesine izin vermeyeceğim. Ordudaki diğer yetkililerin görev başına geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Daha önce, ülkede erken parlamento seçimlerinin yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Paşinyan, bu fikirden, destekçilerinin isteği üzerine vazgeçtiğini bildirdi.

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