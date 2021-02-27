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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini' geri çevirdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığına ilişkin kararnameyi imzalamadı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Genelkurmay Başkanını görevden alma kararnamesini' geri çevirdi

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, inceleme süresinin son gününde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameye itirazlarda bulunduğu belirtildi.Sarkisyan'ın, söz konu kararnameyi anayasal yetkileri çerçevesinde geri çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tek amacı, ülkeyi anayasal düzene ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak, ülkede istikrarı ve Silahlı Kuvvetlerin işleyişini sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa etmesi için muhtıra vermişti.

Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek Gasparyan'ı görevden alma kararnamesini imzaladığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan da kararnameyi imzalamasını istemişti. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa darbeyi destekliyor demektir." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan ordusunun muhtırasının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da gösteriler yapmıştı.

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