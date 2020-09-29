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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gece boyu şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermenistan güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermenistan güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenistan'a ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon sürüyor

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermenistan güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi. 

Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusunun bir motorlu piyade alayı darmadağın edildi

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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