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Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!

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Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!
Son günlerde Karabağ'da gerçekleştirilen 'anti-terör operasyonu' sonrası yenilgiyi kabullenemeyen Ermeni terör örgütleri, silahlanma çabalarını artırıyor. Bu tehlikeli girişimlere katılan isimlerden biri de Ermeni model Armine Harutyunyan oldu, ki kendisi Gucci'nin reklam yüzlerinden biriydi.

Son günlerde Karabağ'da gerçekleştirilen 'anti-terör operasyonu' sonrası yenilgiyi kabullenemeyen Ermeni terör örgütleri, silahlanma çabalarını artırıyor. Bu tehlikeli girişimlere katılan isimlerden biri de Ermeni model Armine Harutyunyan oldu, ki kendisi Gucci'nin reklam yüzlerinden biriydi.

ERMENİ SİLAHLI ÇETELER KARABAĞ'DAN ÇEKİLDİ

Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.

Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde.

ERMENİ MODEL HARUTYANYAN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.

Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

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