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Elon Musk’ın sevgilisi ruhunu satışa çıkardı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın altıncı, kendisinin ise ilk bebeğini geçen haftalarda dünyaya getiren Grimes, çevrimiçi bir sanat galerisinde ruhunun bir parçasını 10 milyon dolar karşılığında satacağını açıkladı.

Elon Musk’ın sevgilisi ruhunu satışa çıkardı

Elon Musk’ın sansasyonel sevgilisi müzisyen Grimes, yakın bir zamanda çevrimiçi olarak düzenlenecek olan çizim, resim ve fotoğraflarını sergileyeceği Selling Out adlı gösteride ruhundan bir parçayı satacağını açıkladı.

Grimes’ın ‘baş eserinin’ kendi ruhunun bir kısmının sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge de olacağını duyurdu.

“MUHTEMELEN KİMSE SATIN ALMAYACAK”

Bloomberg’e konuşan Grimes, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını söyleyerek, başta böyle bir belge satmayı düşünmediğini ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini belirtti. Ünlü müzisyen, “Hiç kimsenin satın almasını istemedim. Bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim. Muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak” dedi.

‘Ruhundan bir parçayı’ satmak için avukattan sözlerşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine sıcak bakmaya başladığını söyleyen Grimes, “Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı” şeklinde konuştu.

BİLGİSAYAR OYUNLARINDAN İLHAM ALIYOR

Kendisini daha çok görsel bir sanatçı olarak gören ve bilgisayar oyunlarından ilham alan Grimes, “İnsanlar dijital sanata veya video oyunlarına küçümseyerek yaklaşınca rahatsız oluyorum. Son yıllarda en dikkat çekici, duygusal ve sarsıcı sanatsal deneyimlerimden bazıları bilgisayar oyunları oldu” dedi

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskBebekRuh
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