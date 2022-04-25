Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı bildirildi.
DÜNYA 25.04.2022, 22:19
The New York Times'ın haberinde, Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde, sürecin hızlı ilerlediği ve tarafların satışa dair zaman çizelgesi, mali süreçlerin detaylarını görüştükleri iddia edildi.
Musk, Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıklamış ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedilmişti.
Bildirimde, Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere, 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilirken, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarılmıştı.
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