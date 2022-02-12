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Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri hareketliliklere çevrildi
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Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri hareketliliklere çevrildi

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgale başlayabileceğini tekrar iddia etmesi gözleri bölgedeki askeri hareketliliğe çevirdi.

Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri hareketliliklere çevrildi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylerken Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin yetkililerini ve medyasını, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlatmakla suçladı.

ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 135 bin asker konuşlandırdığını iddia ediyor, Rusya ise bölgedeki askeri varlığına ilişkin resmi rakam vermekten kaçınıyor.

Ancak Rus ordusu tatbikatlar gerekçesiyle Ukrayna’nın doğu sınırında, kuzeyde Belarus’ta ve Karadeniz’de son aylardaki askeri faaliyetlerini artırmış durumda.

Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’ta Rusya’nın da katıldığı ve 10 Şubat’ta başlayan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında çok sayıda Rus askeri unsuru bölgeye nakledildi. Rus tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus’a bugüne kadar S-400 hava savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri bulunuyor.

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