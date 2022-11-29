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Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama meydana geldi.
DÜNYA 29.11.2022, 10:52
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.
Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti.
Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.
Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.
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