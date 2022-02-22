Dünyadan Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşmasının açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" ifade etti.

Slovakya

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.

Heger, barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Çekya

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egem bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

Hollanda

Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir." paylaşımında bulundu.

İrlanda

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına tepki göstererek, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil net ve güçlü bir Avrupa Birliği (AB) yanıtını desteklediğini bildirdi.

Coveney, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması kararının "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Bakan Coveney, "İrlanda'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve kendi dış ve güvenlik politikası yolunu seçme hakkına verdiği destek sarsılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın kararını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Coveney, söz konusu kararın, Minsk anlaşmalarının da açık ve tek taraflı ihlali olduğunu kaydetti.

Coveney, "İrlanda, ek yaptırım önlemleri dahil net ve güçlü bir AB yanıtını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını geri almasını istedi.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'yı kararından dönmeye ve Minsk anlaşmalarına uygun olarak diplomatik ve siyasi ihtilaf çözüm yoluna dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Putin tarafından tanınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Baerbock, bunun barışçıl ve siyasi çözüme yönelik tüm diplomatik çabalara ciddi bir darbe olduğunu kaydetti.

AGİT'te yıllarca süren çabaların kasıtlı olarak yok edildiğine işaret eden Baerbock, tanıma kararının aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir başka ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Almanya'nın, uluslararası kabul görmüş sınırları konusunda Ukrayna'nın yanında yer aldığını hatırlatan Baerbock, "Uluslararası hukukun bu ihlaline yanıt vereceğiz. Bunu ortaklarımızla koordine ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca, Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askeri tehditleri ortadan kaldırması için çağrısını yineleyerek Rusya tarafından daha fazla askeri bir gerilime karşı açıkça uyarıda bulunduklarını bildirdi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.

Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Rus makamlarının, sözde ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerini tanıma kararı, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanmalı ve diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel teşkil etmektedir. İtalya, Ukrayna'nın uluslararası düzeyde tanınan sınırları içinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede tek taraflı atılan adımların, istikrar ve güvenlik koşullarının sağlanmasını engellediğini kaydeden Di Maio, tüm tarafları uygun formatta müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Di Maio, Rusya'ya verilecek yanıtı koordine etmek üzere İtalya'nın, Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da aktardı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını sert bir şekilde kınadı.

Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Putin'in, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnameyi imzalamasına tepki gösterdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanımasını şiddetle kınıyoruz. Bu, topraklarımızın yüzde 20'sinin işgaline (2008'de) yol açan senaryonun tekrarıdır."

Mesajında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini aktaran Zurabişvili, "Gürcistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışını desteklemek için Ukrayna ve Başkan Zelenskiy'nin yanında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani da Rusya'nın kararının uluslararası hukuk ilkelerinin ihlal edilmesi olduğunu belirterek, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a uyguladığı şiddet politikasını şimdi Ukrayna'ya yönelik kullandığını kaydetti.