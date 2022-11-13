Son Dakika

Dünyadan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

DÜNYA 13.11.2022, 22:45
Dünyadan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim'de meydana gelen "terör saldırısının" en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Ebu Zeyd, "Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa" temennisinde bulundu.

Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.

AB ve NATO

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, "Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla." paylaşımında bulundu.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.

Yorumlar (0)
13
açık
Namaz Vakti 14 Kasım 2022
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4