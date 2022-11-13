Dünyadan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim'de meydana gelen "terör saldırısının" en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Ebu Zeyd, "Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa" temennisinde bulundu.

Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.

AB ve NATO

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, "Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla." paylaşımında bulundu.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.