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Dünyada son 8 yılda kaydedilen en sıcak yıllar yaşandı
Hava sıcaklıklarının her 10 yıl, bir önceki 10 yıldan daha yüksek olduğu belirtilen dünyada son 8 yıl, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1960 yılından bu yana kaydedilen en sıcak 8 yıl oldu.
DÜNYA 14.01.2023, 17:38
Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle sıcaklar her geçen gün artıyor. Sıcaklıkların artması da kuraklıkların yaşanmasına neden oluyor.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'ndeki (ECMWF) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (ERA5) göre, dünyada 2016 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.
2022 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyada son 8 yıl ise en sıcak 8 yıl olarak kaydedildi.
Kaynak: AA
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