Dünya Kupası'nda 1.4 milyon kişi Katar'ı ziyaret etti

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanan ve Arjantin'in galibiyetiyle son bulan Dünya Kupası'na ilişkin veriler yayımlandı.

Haberde, yaklaşık 1 ay süren turnuvada, toplamda 1.4 milyon kişi Katar'ı ziyaret ederken, yaklaşık 3.4 milyon kişinin de kupa maçlarını stadyumlarda izlediği aktarıldı.

Buna göre, maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı yakalanırken, toplam seyirci kapasitesi de yüzde 96 oldu.

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, konuyla ilgili açıklamasında, büyük uluslararası organizasyonlar için "alametifarika olacak görkemli bir kupa düzenlediklerini" ifade etti.

Zevadi, söz konusu "tarihi" spor olayının, hem Katar hem de tüm bölge için sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir çevresel bir miras bırakacağını kaydetti.

İlk defa bir Arap ülkesinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Lusail Stadyumunda, Arjantin ve Fransa arasında oynanan final maçıyla sona ermişti. Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan maçta, penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olmuştu.