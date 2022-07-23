Dünya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması sonrası birçok ülkeden ve uluslararası örgütlerden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlanıyor.

Blinken, Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması için Türkiye ve BM'yi takdir etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan ve Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli çıkışını sağlayan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden ihracatını sürdürmek ve dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara milyonlarca ton Ukrayna tahılı ulaştırmak için bir plan taahhüdünde bulundu. ABD bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, anlaşmanın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in müzakereleri ve Türkiye'nin 6 haftalık güçlü desteğiyle mümkün olduğunu söyledi.