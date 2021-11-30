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Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon çocuk en ölümcül savaş bölgelerinde yaşıyor

Dünyada yaklaşık 200 milyon çocuğun, en ölümcül savaş bölgelerinde çocuk asker olma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon çocuk en ölümcül savaş bölgelerinde yaşıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children tarafından yayımlanan raporda, 2020 yılında 337 milyona yakın çocuğun silahlı grupların ve çocukları askere alan hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, bunlardan yaklaşık 200 milyonunun dünyanın en ölümcül savaş bölgelerinde yaşadığı ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığı vurgulandı.

Metinde, "çocuklara yönelik bu savaşın" durdurulması için ağır ihlallerin faillerinden hesap sorulması ve çocukları zorla askere almaktan korumak için eğitime erişimlerinin sağlanması tavsiyesinde bulunuldu.

Save the Children Direktörü Inger Ashing, konuya ilişkin açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Birleşmiş Milletlerin yaptığı küresel ateşkes çağrısına rağmen her zamankinden daha fazla çocuğun en ölümcül savaş bölgelerinde yaşamasının korkunç olduğunu ve bu çocukların askere alınma, yaralanma veya öldürülme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Milyonlarca çocuğun okula gidemediği ve savaştan başka bir şey görmediğini de kaydeden Ashing, "Bu, uluslararası toplum üzerinde bir lekedir." dedi.

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