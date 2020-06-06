Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
Kapalı Maraş ile ilgili çalışmalar yakında yeniden hız kazanacak
Kapalı Maraş ile ilgili çalışmalar...
Yusufeli Barajı ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı ekonomimize yılda 1,5...
Libya ordusu Sirte'nin batısındaki Vişke beldesinde kontrolü sağladı
Libya ordusu Sirte'nin batısındaki Vişke...
Alman Die Welt gazetesinden Türk SİHA'lara övgü
Alman Die Welt gazetesinden Türk...
Borsa tarihinin üst üste yükseliş rallisi rekoru kırıldı
Borsa tarihinin üst üste yükseliş...

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bin 12'ye, vaka sayısı 6 milyon 917 bin 337’ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 111 bin 656 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 40 bin 465 ile İngiltere, 35 bin 139 ile Brezilya, 33 bin 846 ile İtalya, 29 bin 111 ile Fransa, 27 bin 135 ile İspanya, 13 bin 170 ile Meksika, 9 bin 580 ile Belçika, 8 bin 766 ile Almanya, 8 bin 209 ile İran, 7 bin 773 ile Kanada, 6 bin 933 ile Hindistan, 6 bin 11 ile Hollanda, 5 bin 725 ile Rusya, 5 bin 162 ile Peru ve 4 bin 656 ile İsveç izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 648), Çin (4 bin 634), Ekvador (3 bin 534), Pakistan (1935), İsviçre (1921), Endonezya (1801), İrlanda (1678), Şili (1541), Portekiz (1465), Romanya (1318), Mısır (1166), Polonya (1153) ve Kolombiya (1145)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşirken 3 milyon 131 bin 132 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid19
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.