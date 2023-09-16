DSÖ açıkladı: 9 bin kişi kayıp

Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu. DSÖ, acil tıbbi yardım olarak da 29 ton malzeme sağladı.

Acil Tıbbi Yardım Gönderildi

DSÖ'nün yaptığı yazılı açıklamada, Libya'ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak 29 tonluk tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi. Temel tıbbi ekipman, ilaç, ameliyat malzemeleri ve ceset torbalarından oluşan yardım paketinin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.

Kayıp Sayısı 9 Bin

Duyurulan bilgilere göre, Derne kentinde yaşayan 9 bin kişi hala kayıp durumda. Bu durum, felaketin boyutunu ve kayıp kişileri bulma çalışmalarının aciliyetini gözler önüne seriyor.

Libya'da Üç Günlük Yas

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi sonrasında 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti. Ayrıca Libya Başkanlık Konseyi, zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

40 Yılın En Yüksek Yağış Miktarı

Libya'nın doğu bölgelerinde meydana gelen sel felaketi, son 40 yılın en yüksek yağış miktarına sahne oldu. Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkileyen sel, büyük bir felakete yol açtı.

Bu felaketin ardından gözler, kayıp kişileri bulma çalışmalarına ve uluslararası toplumdan gelecek yardımlara çevrildi. DSÖ'nün sağladığı acil tıbbi yardımın yanı sıra, daha fazla yardımın gerektiği belirtiliyor.