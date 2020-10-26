Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede bulunan Türk F-16'ların daha önceden tatbikat için geldiğini fakat kardeş Türkiye tarafından manevi destek için burada tutulduğunu söyleyerek, "Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler." dedi.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak 2. Karabağ savaşının 1 aya yakındır sürdüğünü ve bunun Azerbaycan halkı için "vatan savaşı" olduğunu belirtti.

Azerbaycan ordusunun bu sürede çok sayıda yerleşim birimini Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını hatırlatan Aliyev, savaş alanında tarihi adaleti yeniden sağladıklarını kaydetti.

Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan halkının asırlardır burada yaşadığını, Ermenilerin ise sonradan göç ettirildiğini ifade etti.

Ermeni lobisinin bölgenin ve çatışmanın tarihiyle ilgili yanlış bilgi vererek dünya kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu söyleyen Aliyev, Azerbaycan diplomasisinin çabaları sayesinde artık dünyada konuyla ilgili objektif düşünce oluştuğunu belirtti.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun da faaliyetine değinerek, şunları söyledi:

"Minsk Grubu'nun faaliyeti göz önünde. Konuyu tekellerine aldılar. Üç ülke bu işle uğraşmaya başladı. Bizim için bir sonucu olmadı. Fakat Ermenistan için oldu. Ermenistan daima müzakere yürütülsün istiyordu. Daima bizi kandırsınlar. Dondurulsun bu konu. Minsk Grubu işgalciye baskı yapabildi mi? Hayır. Baskı yapmak istediler mi? Hayır. Onlara defalarca demiştim ki çözüme ulaşmak istiyorsanız Ermenistan'a yaptırım uygulayın. Siz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesisiniz. İstediğiniz konuyu çözebilirsiniz. Tüm konularda, nükleer silahlar, Orta Doğu, Asya ve Avrupa'da yaşananlarla ilgili bu üç ülkenin çıkarları örtüşmüyor fakat Dağlık Karabağ konusunda tam örtüşüyor. Dondurulmuş durum bizim dışımızda herkesi memnun ediyor. Herkesten önce de Ermenistan'ı memnun ediyor."

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklarda yasa dışı iskan politikası uyguladığına, Arap ülkelerinden Ermenileri getirip o topraklara yerleştirilmesine rağmen onlara bir söz söyleyenin olmadığına dikkati çeken Aliyev, yeni gerçekliklerin olduğu öne sürülerek Azerbaycan'a bu durumu kabullenmesi için baskı yapıldığını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmaya başlayınca yeni bir gerçekliğin oluştuğunu ifade ederek, "Bu üç ülke saldırgana yerini göstermek için tüm olanaklara sahipti. Fakat istemiyorlardı. Şimdi herkes bizim gerçekliğimizi kabul etmelidir. Onlar şimdi Ermenistan'ı kurtarmak için çalışıyorlar. 'Müzakere başlasın' diyorlar. 28 yıldır müzakere süreci devam ediyor. Bıktık artık bu müzakerelerden. Biz BMGK kararlarını tek başına uyguluyoruz. Fakat bu BMGK'nın göreviydi." diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkese de değinen Aliyev, cesetlerin ve esirlerin değişimi için 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin Ermenistan tarafından namertçe ihlal edildiğini, Gence'nin gece vakti bombalandığını hatırlattı.

Aliyev, 17 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin de 2 dakika sonra Ermenistan tarafından ihlal edildiğini hatırlatarak, bugün 08.00'da başlayan ateşkesin de aynı şekilde ihlal edildiğini kaydetti.

"Ermenistan'a son ayda toplu şekilde çeşitli silahlar gönderiliyor"

Azerbaycan ordusuna provokasyonlara uymama konusunda talimat verdiğini bildiren Aliyev, "Bu konu çözüme kavuşmalıdır. Ya barış yoluyla ya savaş yoluyla. Barış yoluyla çözülmesini istiyorsanız Ermenistan'ın bizim topraklarımızdan çıkması lazım. Bize hangi bölgeden ne zaman çıkacaklarına dair takvim verilmelidir. Ermenistan savaş alanında önümüzde diz çöktü. Ateşkesi kullanarak güç toplamayı, yeniden saldırmayı planlıyorlar. Ermenistan'a son ayda toplu şekilde çeşitli silahlar gönderiliyor. Tüm listeleri bizde var. Hangi uçak neyi, nereye, ne zaman getirdi, hepsini biliyoruz. Ateşkes isteyen, Ermenistan'a neden silah gönderiyor? Silah vermeyin, bu mesele de bitsin. Bir taraftan ateşkes deniliyor, diğer taraftan onlara silah gönderiliyor. Bu ne demektir? Buna sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Aliyev, BMGK'da son günlerde Azerbaycan aleyhine bir karar çıkartılmasının istendiğini ve bu kararın BMGK geçici üyesi, aynı zamanda da Bağlantısızlar Hareketi üyesi bazı ülkelerce engellendiğini bildirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin çok haklı olduğunu vurguladı.

Dünyanın artık önceki dünya olmadığını, güç etkeninin ön plana çıktığını söyleyen Aliyev, büyük devletlerin BM kararlarına uymadığını, istediklerini yaptıklarını hatırlattı.