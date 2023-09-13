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Derne'de 2 binden fazla kişinin naaşı toprağa verildi

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Derne'de 2 binden fazla kişinin naaşı toprağa verildi
Libya'nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi. Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, açıklama yaptı.

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi. Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, açıklama yaptı.

Harraz, "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi." dedi.

Derne'deki kayıp kişilere ilişkin ise Harraz, henüz bildirilmeyen kayıplara ek olarak, 2 bin kişi hakkında resmi kayıp başvurusunun olduğunu aktardı.

Sözcü Harraz, kayıp olarak bildirilen kişilerden 35'inin Mısırlı olduğunu ifade ederek, 151 Sudan uyruklunun da naaşının toprağa verildiğini kaydetti.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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