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Derne tahliye ediliyor

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Derne tahliye ediliyor
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı, ordunun arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne kentindeki halkı ve gazetecileri tahliye ettiğini duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı, ordunun arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne kentindeki halkı ve gazetecileri tahliye ettiğini duyurdu.

TM tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Harraz, ordunun yerel ve uluslararası kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Derne sakinlerini ve gazetecileri tahliye ettiğini söyledi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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