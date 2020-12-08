Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, "Tek millet, iki devlet" şiarını temel edinen iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.