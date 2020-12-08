Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi,...
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatın başarıyla tamamlanması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta yapılacak Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, "Tek millet, iki devlet" şiarını temel edinen iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.