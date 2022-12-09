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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek amacıyla Putin ve Zelenskiy ile görüşmem olacak

DÜNYA 09.12.2022, 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek amacıyla Putin ve Zelenskiy ile görüşmem olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otel düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor." dedi.

"Putin ve Zelenskiy ile görüşmem olacak"

Tahıl krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmem olacak."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık." 

"Mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik." diye konuştu.

"Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Terör örgütlerine destek veren himaye eden tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır."

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