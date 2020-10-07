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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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