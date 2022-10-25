ÇKP Kongresi, Şi Cinping'in iktidar mührünü kalıcı hale getirdi

Şi, kongrenin ardından, daha önce 2012 ve 2017'de seçildiği genel sekreterlik görevine yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.Kongrede yönetim kadrolarının tamamı Şi’ye yakın isimlerden oluşurken Parti Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle Şi’nin partinin “merkezi lideri” olduğu ve düşüncelerinin ÇKP iktidarına rehberlik edeceği vurgulanarak “tek adam” konumu pekiştirildi.

Eski lider Hu’nun kongre salonundan çıkarılışı

Eski Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Hu Cintao’nun kapanış oturumunda anlaşılmayan sebeple salondan çıkarılması, kongreye damgasını vuran olay oldu.