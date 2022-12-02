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Çin, Kovid-19 protestolarının ardından "sıfır vaka"dan çıkış sinyalleri veriyor

Çin'de son Kovid-19 kısıtlanmalarına yönelik protestoların ardından, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisinden çıkış arayışının işaretleri görülüyor.

DÜNYA 02.12.2022, 10:10
Çin, Kovid-19 protestolarının ardından "sıfır vaka"dan çıkış sinyalleri veriyor

Xinhua'nın haberine göre, salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük, aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.Toplantıda, Omciron varyantının "daha bulaşıcı olduğu fakat daha az ölüme yol açtığı" ilk kez dile getirilirken, toplantıya ilişkin haberde "sıfır vaka" ifadesine yer verilmemesi dikkati çekti.

Sun, Omicron varyantı ile virüsün patojen özelliğinin azalması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan yeni durumda, önleme ve kontrol tedbirlerinin edinilen tecrübeler ışığında yeni gerçekliğe uygun olarak optimize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Virüsle uyuma yönelik bir stratejiyi gündeme getirmeyen Sun, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Test, teşhis, tedavi ve karantina önlemleri sürekli iyileştirilmeli, tüm nüfusun, özellikle yaşlıların bağışıklığı güçlendirilmeli, tedavi için ilaç ve tıbbi kaynakların temini hızlandırılmalı." diye konuştu.

Sun'un kontrollerde aşamalı uyarlamalar yapılmasına yönelik vurgusu, Çin yönetiminin "sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerinden çıkış arayışında olduğunun işareti olarak yorumlandı.

Öte yandan kısmi karantinaların uygulandığı çok sayıda şehirde kontrol tedbirlerinin ve hareket kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik adımlar da bu yöndeki bir eğilime işaret etti.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde "yüksek riskli" bölgelerdeki kısmi karantina kaldırırken, vakalarla yakın temastakilerin kendilerini evlerinde tecrit etmesine izin verildi.

Şiciazcuang, Cıngcou ve Çıngdu gibi bazı şehirlerinde ise test zorunluluğu ve hareket kısıtlamaları gevşetildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de geçen hafta karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede çok sayıda şehirde Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.

"Sıfır vaka" politikası

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4 bin 150, göstermeyen 31 bin 911 vaka tespit edildi.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürüyor.

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