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Çin'den Taliban'ın Afganistan'ı yeniden inşasına destek sözü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Afganistan'ı yeniden inşa çabalarına destek vereceğini bildirdi.

Çin'den Taliban'ın Afganistan'ı yeniden inşasına destek sözü

Şinhua ajanının haberine göre Vang, Katar'ın Doha kentinde Taliban temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Taliban'ın kurduğu geçici hükümet ile Pekin yönetimi arasındaki ilk üst düzey temas olan görüşmede Vang, "Çin'in Afganistan'da istikrarı sağlamaya ve ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik çabalara destek vereceğini" belirtti.

Vang, uluslararası toplumun Taliban ile rasyonel ve pragmatik tarzda ilişki kurması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarını kaldırması yönündeki çağrılarını yineledi.

Taliban'ın da tüm etnik grupları bir araya getirecek, kadınların ve çocukların haklarını koruyacak açıklık ve hoşgörüyü sergilemesi gerektiğinin altını çizen Vang, geçici hükümetten, Doğu Türkistan İslami Hareketi ve diğer terör örgütlerinin Çin'in güvenliğine risk oluşturmasını engellemesini istedi.

Çin, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın Afganistan'a yeniden hakim olmasını olumlu karşılıyor. Pekin yönetimi, geçici hükümete insani yardım alanında destek sağlarken, ilişki kurma konusunda ihtiyatlı adımlar atıyor.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bölgede tarihi İpek Yolu güzergahında ulaştırma ve altyapı projeleri geliştiren Çin, Afganistan'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını çıkarına görüyor.

Afganistan ile, Sincan Uygur Özerk Bölgesinden geçen dar bir sınır koridoru bulunan ülke, buradaki istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ediyor.

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