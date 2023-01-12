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Çin'de bu kış 1 milyardan fazla Kovid-19 vakası görülebilir

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, Kovid-19 tedbirlerinin 2022'nin sonunda gevşetilmesinin ardından bugüne dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya bulunurken, kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olacağı öngörülüyor.

DÜNYA 12.01.2023, 12:47
Çin'de bu kış 1 milyardan fazla Kovid-19 vakası görülebilir

Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.

İnternete sızan bir hükümet belgesi, 1-20 Aralık tarihlerinde başkent Pekin ile Guangcou ve Şanghay gibi büyükşehirlerdeki yayılmanın 248 milyon yeni enfeksiyona yol açtığına işaret ederken, ülkenin en büyük şehri olan 25 milyonluk Şanghay'da sağlık yetkilileri, virüsün aralık sonu itibarıyla nüfusun yüzde 70'ine bulaştığını ifade etmişti.

Öte yandan, yeni yılda ilk haftalarda kırsal nüfusun da yoğun olduğu bazı eyaletlerden gelen açıklamalar, kırsal bölgelerdeki yayılmanın beklenenden hızlı olduğuna ortaya koyuyor. 100 milyon nüfuslu Hınan eyaletinde nüfusun yüzde 89'una virüs bulaştığı, 80 milyon nüfuslu Siçuan eyaletinde de bulaşma oranının yüzde 80'i aştığı tahmin ediliyor.

Sağlık uzmanları kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4 milyar nüfusun yüzde 70'ini oluşturan en az 1 milyar kişinin enfekte olacağını öngörürken, önleme ve kontrol tedbirlerinin geri dönülmez hale geldiği salgın tablosunda, bu aşamada acil bakım ve tedavi hizmetleri ile hastalıkla mücadeleye odaklanılması, aşılamayla bağışıklık düzeyinin artırılması gerektiği görüşünü ifade etti.

Tedbirlerdeki ani yön değişikliği, yayılmayı hızlandırdı

Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Epidemoloji Bölümü Başkanı Ben Cowling, bilim dergisi Nature'da yayımlanan makalesinde, ülkelerin salgın hastalıklarla mücadelede izlediği tipik bir planda, ilk aşamada önleme ve tecrite yönelik tedbirleri genelde salgın dalgalarının etkisini azaltmaya yönelik tedbirlerin izlediğini, ancak Çin'in "sıfır vaka" politikasındaki ani yön değişikliğinin virüsün yayılma hızını artırdığını, sağlık sisteminin hazırlıklarını tamamlayabilmesi için gereken zamanı tanımadığını vurguladı.

Cowley, konuk olarak katıldığı, South China Morning Post gazetesinin podcast yayınında, mevcut eğilimlerle Çin’de kış aylarında 1 milyardan fazla enfeksiyon olacağının öngörüldüğünü belirterek, "Çin, başından itibaren uyguladığı sıkı kontrol tedbirleri nedeniyle önceki büyük çaplı salgın dalgalarını yaşamadı. Bu yüzden kitlesel bağışıklık eşiği düşük. Hakim Omicron alt varyantlarının bulaşıcılık düzeyi göz önüne alındığında nüfusun büyük çoğunluğunun enfekte olması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Bu denli büyük ölçekli bir yayılmanın tehlikeli yeni varyantlar ortaya çıkarabileceğine dair endişelere de değinen Cowley, "1 milyar enfeksiyon, virüsün yeni mutasyonlar için 1 milyar yeni yol bulması anlamına geliyor. Ama bunun yeni bir varyantı ortaya çıkarıp çıkarmayacağını öngörmek zor. Çin’de daha önce Omicron'un ilk alt varyantları dahi geniş çaplı salgınlar olmadı. Ülke nüfusu enfeksiyona açık olduğu için virüsün aşması, etrafından dolaşması gereken bir bağışıklık engeli yok. Bu mutasyon ihtimalini azaltacak bir faktör." değerlendirmesinde bulundu.

Cowley, Çin’de vakaların artmasıyla endişe verici yeni varyantların ortaya çıkabileceği öngörülürken ABD’de yayılmaya başlayan Omicron'un XBB.1.5 alt varyantının "endişe verici varyant" haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu varyantın diğer Omicron alt varyantlarından enfekte olanlardaki bağışıklıktan kaçabildiği gözleniyor. Yeni varyantlarla virüsün hem bulaşıcılığı artıyor hem de yeniden enfekte etme kabiliyeti kazanıyor. Bu, bize şunu gösteriyor ki Kovid-19 ortadan kaybolmayacak, insanları hasta etmeye devam edecek." diye konuştu.

Bundan sonra odak, hastalıkla mücadele ve ölümleri azaltmak olacak

Öte yandan, Çin ana karasından sağlık yetkilileri ve uzmanlar da artık önleme ve koruma eşiğinin büyük ölçüde aşıldığını kabul ederek bundan sonra hastalıkla mücadele ve ölümleri azaltmaya yönelik çabalara öncelik verilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Salgının başlarında Ulusal Sağlık Komisyonun Kovid-19 ile mücadele uzman ekibine başkanlık eden Çinghua Üniversitesi Vanke Halk Sağlığı Fakültesi Dekan Yardımcısı Liang Vannien, Çin Kamu Diplomasisi Birliğinin Pekin'de düzenlediği "Kovid-19 tedbirlerinin optimizasyonu" konulu toplantıda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in 8 Ocak'tan itibaren Kovid-19'u "A sınıfı salgın hastalık" olarak ele almayı bıraktığı hatırlatan Liang, "A sınıfı salgın hastalık olarak ele almak, karantina tedbirlerini, yakın temastakilerin takibini, mekanların tecridini ve dezenfeksiyonunu gerekli kılıyordu. B sınıf salgın hastalıkta ise kritik vakaların tedavisine ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine ağırlık verilecek." dedi.

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