Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona Şüpheli Ölüm 4. İstanbul karbon zirvesi salgın
Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu
Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim...
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Tatar cumhurbaşkanı seçildi
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre...
Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1815...
Almanya'dan Türkiye'nin Otomobili'ne övgü
Almanya'dan Türkiye'nin Otomobili'ne övgü
Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi
Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı...

Çin, ABD vatandaşlarının gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu

Çin hükümeti, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulundu.

Çin, ABD vatandaşlarının gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu

The Wall Street Journal gazetesindeki haberde, Çinli yetkililerin birçok kanal aracalığıyla ABD hükümet yetkililerini konuyla ilgili defalarca uyardığı belirtildi.

Çin, Washington'a gönderdiği mesajında, Çinli öğrenci ve araştırmacıların ABD mahkemelerinde yargılanmasının son bulması gerektiği, aksi takdirde Çin'deki ABD vatandaşlarının yasaları çiğnemekten gözaltına alınabileceğini ifade etti.

Haberde ayrıca Washington'daki Çin Büyükelçiliğinin konuyla ilgili sorulara herhangi bir yorumda bulunmadığına dikkat çekildi.

ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda akademik kurumlarda araştırma yapmak için vize başvurusunda bulunan üç Çin vatandaşının Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantısını gizlediği iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylülde "keyfi gözaltı" ve "yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı" gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulunmuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.