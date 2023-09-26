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Chase Bank kripto işlemleri engelleme kararı aldı

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Chase Bank kripto işlemleri engelleme kararı aldı
Amerikalı JP Morgan’ın Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren bankası Chase, 16 Ekim’den itibaren kripto para işlemlerine izin verilmeyeceğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, son dönemde banka üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimi iddialarında artış olduğu belirtildi.

Amerikalı JP Morgan’ın Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren bankası Chase, 16 Ekim’den itibaren kripto para işlemlerine izin verilmeyeceğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, son dönemde banka üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimi iddialarında artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, müşterilerin bankanın kartları ve hesapları yoluyla kripto varlık almasına ve kripto para platformlarına para aktarmasına 16 Ekim 2023'den itibaren izin verilmeyeceği bildirildi.

Cep telefonu üzerinden şubesiz bankacılık hizmeti veren Chase, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1,6 milyon müşteriye hizmet veriyor.

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