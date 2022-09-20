Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı ikili görüşmede, ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldı.
DÜNYA 20.09.2022, 21:34
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Blinken, Lotte Palace Oteli'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyi yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ermenistan-Azerbaycan ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını kaydetti.
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