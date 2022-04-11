Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça şehrindeki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu.
DÜNYA 11.04.2022, 20:55
Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin çıkarılma çalışmaları şehrin Aziz Andria Kilisesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezarda 3. gününde de devam etti.Yetkililer, 3 gün süren kazı çalışmaları neticesinde çıkarılan cesetlerin genç ve orta yaşta kişilere ait olduğunu belirterek, çalışmaların yarın da devam edeceğini söyledi.
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