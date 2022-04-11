Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı

Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin çıkarılma çalışmaları şehrin Aziz Andria Kilisesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezarda 3. gününde de devam etti.Yetkililer, 3 gün süren kazı çalışmaları neticesinde çıkarılan cesetlerin genç ve orta yaşta kişilere ait olduğunu belirterek, çalışmaların yarın da devam edeceğini söyledi.