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Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Gösterinin izinsiz olması nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

Brüksel merkez tren istasyonu yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Sınıf adaletini durdurun, Irkçı adaleti durdurun" temalı gösteride ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

Gösteride "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son", "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.

Protestocular, Brüksel'de gözaltında ölen 23 yaşında Afrikalı genç İbrahima Barrie'yi anmak için saygı duruşunda bulundu.

Polis, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Brüksel polisi, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gösteride en fazla 100 kişiye izin verilebileceğini duyurmuştu.

Afrika kökenli Barrie'nin salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından bir saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine Brüksel'de 13 Ocak'ta gösteriler düzenlenmişti. Çıkan olaylarda bir polis karakolu ile bazı araçlar ateşe verilmiş, otobüs durakları ve bankalara ait para çekme makineleri gibi yerlere zarar verilmişti. Barrie'nin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

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