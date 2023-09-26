Bruce Willis’in Gizemli Hastalığı: Afazi ve Frontotemporal Demansla Dramatik Mücadele!

Başarılı aktör Bruce Willis, Mart 2022'de afazi teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Afazi, beynin belirli bölgelerinde meydana gelen fonksiyon bozuklukları sonucu konuşma, dinleme ve yazma yeteneklerini etkileyen bir durumdur. Ancak Willis için bu durum yeterli değildi; Şubat ayında ailesi, ünlü aktörün frontotemporal demansa yakalandığını açıkladı.

Frontotemporal Demans (FTD) Nedir?

FTD, ön ve temporal lobların sinir hücrelerinde gerçekleşen dejenerasyon sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Belirtileri nelerdir? FTD, kişilik değişiklikleri, duygusal dengesizlikler, dilde ifade zorlukları ve algı-hafıza problemleri ile tanınır. FTD'li bireyler, sosyal hayattan uzaklaşma eğilimindedir. Bu durumun yanı sıra, duygusal patlamalar, yabancılara karşı aşırı yakınlık veya kas fonksiyonlarındaki bozukluklar gibi diğer belirtiler de görülebilir.

Hastalığın Etkisi ve Aile Üzerindeki Yansımaları

Bruce Willis’in eşi, Emma Heming, aktörün sağlık durumunun giderek kötüleştiğine dair duygusal bir paylaşımda bulundu. Today Show'da yaptığı açıklamada, "Bu hastalık sadece teşhis edilen için değil, ailesi için de zordur. Bruce için, benim için, kızlarımız için de bu kolay değil. Bunun bir aile hastalığı olduğu söyleniyor ve maalesef bu doğru." dedi.

Hastalığın Bilincinde mi?

Eşinin, hastalığının tam olarak farkında olup olmadığına dair sorulara, Heming, "Gerçekten bilmesi zor. Belki de Bruce tam olarak ne yaşadığının farkında değil." şeklinde cevap verdi.

Özetle, Bruce Willis'in yaşadığı sağlık sorunları sadece onun için değil, ailesi için de zorlayıcıdır. Frontotemporal demans gibi ciddi bir hastalığın teşhisi ve etkileri, bireyin yanı sıra ailesini de derinden etkileyebilir.