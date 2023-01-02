Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Silva'ya başkanlık kuşağı takdim edildi

Silva, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından Başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi.Ülkedeki eşitsizliğin arttığını, buna son vereceklerini dile getiren Silva, "Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında, siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik eşitsizliğe değinirken göz yaşlarına hakim olamayan Silva, "Ülkenin yüzde 5'i zenginlerden oluşurken geri kalan yüzde 95'i ise aynı servet yüzdesine sahip değil." diye konuştu.

Bir önceki Devlet Başkanı Bolsonora dönemini eleştiren Silva, ülkede kabusun sona erdiğini belirtti.

Silva, ülkede artan enflasyona dikkati çekerek, "Gıda fiyatlarını düşürmenin, sağlığa, eğitime, bilime ve kültüre yatırım yapmanın zamanı geldi. Uluslararası izolasyondan kurtulmak için yatırımı getirme ve Brezilya'yı yeniden sanayileştirme zamanı geldi." dedi.

Nefret söylemine son vermenin de zamanının geldiğini anlatan Silva, "İki Brezilya yok, biz tek bir ülkeyiz. Tek bir kasaba. Hepimiz Brezilyalıyız. Kimse ikinci sınıf insan muamelesi görmeyecek." şeklinde konuştu.

Silva, Kovid-19 salgını süresince 695 bin Brezilyalının öldüğünü hatırlatarak Bolsonaro liderliğindeki yetkililerin hesap vereceğini kaydetti.

Silva parlamentoda yemin etmişti

Törene katılmayan eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 31 Aralık'ta gittiği ABD'den ne zaman döneceği netleşmedi.

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu Silva parlamentoda yemin etmişti.

Yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi katılmıştı.

Hapisten devlet başkanlığına Lula da Silva

Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle 1,5 yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Sendikacı kökeniyle, İşçi Partisinin ilk başkanı olan Lula da Silva, uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak halkın sevgisini kazandı.

Lula da Silva, 31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bırakana kadar sevilen bir lider olarak öne çıktı ancak 2011'de kendisi ve partisi hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına gölge düşürdü.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalan Lula da Silva'nın bu davalardan hüküm giymesi, 2018'de aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.

Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.