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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edildi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edildi

Brezilya basınında çıkan habere göre, Jair Bolsonaro, birkaç gündür yüksek ateş ve yorgunluk gibi belirtiler göstermesinin ardından dün yaptırdığı yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bolsonaro, sağlığının iyi olduğunu belirtti ve virüsün başkalarına yayılmaması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Birkaç gündür yüksek ateş ve yorgunluk gibi semptomlar gösteren 65 yaşındaki Devlet Başkanı, dün akşam saatlerinde akciğerlerini kontrol ettirmiş ve iyi olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.

Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ekonomik tedirginliklerle ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 65 bin 487 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, 1 milyon 623 bin 284 kişide görüldü.

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BrezilyaDevlet BaşkanıBolsonaro
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