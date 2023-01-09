Brezilya'da, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur." ifadesini kullanmıştı.

Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Latin Amerika ülkeleri Brezilya'daki Kongre baskınına tepki gösterdi

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesi Latin Amerika ülkelerinden tepki gördü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadaki açıklamasında, Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) acil toplantıya çağırarak, Kongre'ye müdahale edilmesini "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya desteğini dile getiren Petro, "Bütün dayanışmam Lula ve Brezilya halkıyla. Faşizm darbe yapmaya karar verdi. Sağcılar şiddeti tercih etti." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Twitter hesabından, Kongre ve Devlet Başkanlığı sarayına yapılan baskını eleştirerek, "Lula'ya desteğimizi ilan ediyoruz. Demokrasiye korkakça ve aşağılık bir saldırı." diye konuştu.

"Brezilya halkıyla birlikteyiz"

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez da Twitter hesabından, Lula'ya tam desteğini ifade ederek, "Brezilya halkıyla birlikteyiz. Brezilyalılar tarafından demokratik olarak seçilen hükümete bağlılığımızı kararlılık ve birlik içinde gösterelim. Demokrasi, özgürlükleri garanti eden ve bizi halkın kararına saygı duymaya mecbur eden tek siyasi sistemdir." şeklinde konuştu.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero da sosyal medya hesabından eylemcileri kınayarak, Brezilya Devlet Başkanı Lula ve halkının yanında olduklarını bildirdi.

Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo da Twitter'dan Kongre'ye yapılan baskını reddederek, Brezilya halkına ve Lula'ya "koşulsuz destek" ilan ettiklerini duyurdu.

Maduro'dan Lula'ya destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise sosyal medya hesabından Kongre'ye baskın nedeniyle Bolsonaro yanlılarına tepki göstererek, "Brezilya'nın demokratik kurumlarına saldıran faşist Bolsonaro destekçilerini kararlılıkla kınıyoruz. Desteğimiz Başkan Lula ve Brezilya halkıyladır. " ifadesini kullandı.

Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Brezilya'da Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan, Kongre binasını basan destekçilerine eleştiri

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan Bolsonaro, "Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savundu.

Bolsonaro, "Görevim boyunca her zaman Anayasa'nın dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, demokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğümüzü savundum." ifadesine yer verdi.

Lula'nın devlet başkanlığı yemin törenine 2 gün kala, 30 Aralık 2022'de ABD'nin Florida eyaletine giden aşırı sağcı Bolsonaro, seçim yenilgisini henüz açıkça kabul etmemişti.

Devlet Başkanlığı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin "teşvik edildiğini" belirten Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski Cumhurbaşkanı'nın (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen sempatizanlarının sorumluluğudur." ifadelerini kullanmıştı.