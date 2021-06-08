'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı

"Bosna Kasabı" olarak anılan eski Sırp komutan Mladic, 12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in Kalinovik beldesinde doğdu.
Eski Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da bulunan Yugoslav Halk Ordusu (JNA) Askeri Akademisinde öğrenim gören Mladic, önce JNA'da, ardından 1992'de Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusunda (VRS) görev yaptı.
VRS, Bosna Savaşı'nın (1992-1995) henüz başında 12 Mayıs 1992'de kuruldu ve komutanlığına Mladic getirildi. O dönemde, JNA'nın Bosna Hersek'teki birlikleri de VRS'ye dönüştürüldü.
Bosna Savaşı boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yapan, hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalandı.