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Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı

Bosna Hersek'te 1992'de Prijedor kenti ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ve evlerine astıkları çarşaflarla tespit edildikten sonra Sırplar tarafından katledilen 3 bin 176 sivil için Beyaz Kurdele Günü'nde anma törenleri düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşın kurbanları Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı

Başta Prijedor olmak üzere başkent Saraybosna ve Bosna Hersek genelinde birçok kentte düzenlenen anma törenlerinde bu yıl 29 yıl önce öldürülen 102 çocuğa dikkat çekildi.

Prijedor'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneğinden Fikret Bacic, savaşta iki çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Kentte öldürülen çocukların anısına anıt yapılmasının planlandığını dile getiren Bacic, "Umuyorum gelecek yıl o anıtta tören düzenleriz." dedi.

Başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen törende de savaşta öldürülen çocukların isimleri ve ölümlerinden sorumlu olan savaş suçluları Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'in fotoğrafları asıldı.

AntiDayton Hareketinden Nihad Alickovic ise yeni neslin Bosna Hersek'te yaşananları bilmesi gerektiğinin altını çizerek, "O insanlar neden beyaz kurdele taktılar bilmeleri lazım. Kimlikleri yüzünden. Sırp olmayan herkesin beyaz kurdele takmasını ya da beyaz çarşaf asmasını istediler." diye konuştu. 

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