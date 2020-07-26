Bosna Hersek'te “454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları“ yapıldı

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde bu yıl 454'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarında, 32 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden atlayışların "baş üstü" kategorisinde 13, "dik atlayış" kategorisinde ise 19 sporcu yarıştı.

Geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Vedad Basic birinci oldu. Aynı kategoride Danko Dangubic ikinciliği, Mustafa Saric ise üçüncülüğü elde etti.

Basic, atlayışların ardından yaptığı açıklamada, 20 yıldır katıldığı yarışlarda ilk kez birinci olduğunu, 40'ıncı yaşında da yarışlara katılmayı temenni ettiğini söyledi.

Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise İgor Kazic 8. kez birinci oldu. Bu kategoride Admir Delic ve Kenan Juklu aynı puanı alarak yarışları ikinci sırada tamamladı.

Atlama yarışlarının bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

- 454 yıldır devam eden gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden de sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen geleneksel köprüden atlama şölenini sürdürmüştü. Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname'de de yer vermişti.