Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 18. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Hayatı boyunca Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, İzetbegoviç'e Bosna Hersek'in bağımsızlığı için yaptıklarından dolayı her zaman minnettar kalacaklarını ifade ederek, "En zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanındaydı. Aliya İzetbegoviç'i her zaman hatırlayacağız." dedi.