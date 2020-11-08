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Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum.'' dedi.

Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum

Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile birlikte yaptı. 

Harris'in kendisini takdim etmesinin ardından ulusa seslenen Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu söyledi. 

Biden, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım.'' ifadesini kullandı. 

Biden, ''Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Şimdi, sert söylemleri bir kenara bırakma, tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı. Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız, onlar düşmanımız değil, Amerikalı.'' diye konuştu. 

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