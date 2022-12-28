BMGK, Taliban'ı Afgan kadınlarına yönelik yasakları kaldırmaya çağırdı

BMGK'den yapılan açıklamada, Taliban'ın kadınların üniversiteye erişimlerini askıya almasından ötürü büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

Afgan kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesini engelleyen kararın kınandığı açıklamada, Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının ülkeye tam, eşit ve anlamlı katılımı talep edildi.

Konsey, Taliban'ı okulları yeniden açmaya çağırarak insan hakları ve temel özgürlüklere saygıda "giderek artan bir erozyonu temsil eden" politika ve uygulamaları hızla tersine çevirmeye çağırdı.

Afganistan'daki STK'lerde ve uluslararası kuruluşlarda kadınların çalıştırılmasına ilişkin yasağın kaldırılmasını isteyen Konsey, yasağın ülkedeki insani yardım operasyonlarına önemli etkisi olacağını vurguladı.

Taliban, 24 Aralık’ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti.

Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta ülke yönetimine geçmesinin ardından kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.