  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. BM'den uyarı: Gazze'de binlerce kişi ölebilir

BM'den uyarı: Gazze'de binlerce kişi ölebilir

Yayınlanma:
BM'den uyarı: Gazze'de binlerce kişi ölebilir
Birleşmiş Milletler (BM), su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa Gazze'de binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa Gazze'de binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Griffiths, "Gazze'nin üzerinde ölüm hayaleti dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek." uyarısında bulunan Griffiths, bunun gerçek durum olduğunun altını çizdi.

Biden'dan Filistinliler "acı çekiyor" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

Şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken Biden, "Filistinlilerin çoğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden açı çekiyor." açıklamasında bulundu.

Biden'ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, "Yön değişimi mi var?", " O zaman ne duruyorsunuz? İsrail'i durdurun", "Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz" tarzında farklı yorumlar yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek
Putin: Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur
Putin: Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü
Gazze'den dünyaya çağrı: Sağlık ekibi gönderin
Gazze'den dünyaya çağrı: Sağlık ekibi gönderin
Blinken yeniden İsrail'e gidiyor
Blinken yeniden İsrail'e gidiyor
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var