BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 368 bin mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 368 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

DÜNYA 27.02.2022, 20:18
BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 368 bin mülteci komşu ülkelere geçti

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.

Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus askeri operasyonlarının" ilk gününden bu yana 130 askeri personelin öldüğü ve 310'unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı.

Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

İnsani yardım operasyonları askıya alındı

"BM kuruluşları ve insani yardım ortakları, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kuruluşlarının durum izin verdiğinde Ukrayna'da kalmaya ve insani yardımları sürdürmeye kararlı olduğunun altı çizildi.

368 bin mülteci komşu ülkelere geçti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo da Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin  sorularını cevapladı.

Mantoo, ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısına ilişkin ellerinde henüz güncel rakam olmadığını söyledi.

Şu anda sadece göçmenlerin sayısına ilişkin güncellemeleri olduğunu belirten Mantoo, Ukrayna sınırlarını geçerek komşu ülkelere sığınanların sayısının 368 bine ulaştığını kaydetti.

Sözcü Shabia, dün  yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirmişti.

Mantoo, "Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor." ifadelerini kullanmıştı.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.

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