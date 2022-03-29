BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1179 sivilin hayatını kaybettiğini, 1860 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-28 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 314 bin 623), Romanya'ya (602 bin 461), Moldova'ya (385 bin 222), Macaristan'a (359 bin 197) ve Slovakya'ya (278 bin 238) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.
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