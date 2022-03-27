BM: Ukrayna'da en az 1119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti
Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1119 sivilin hayatını kaybettiğini, 1790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-26 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 267 bin 103), Romanya'ya (586 bin 942), Moldova'ya (381 bin 395), Macaristan'a (349 bin 107) ve Slovakya'ya (272 bin 12) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.
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