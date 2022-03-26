BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü, 3 milyon 772 bin 599 mülteci komşu ülkelere geçti
BM Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1104 sivilin hayatını kaybettiğini, 1754 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
DÜNYA 26.03.2022, 21:46
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-25 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 236 bin 314), Romanya'ya (579 bin 800), Moldova'ya (379 bin 204), Macaristan'a (342 bin 738) ve Slovakya'ya (267 bin 702) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.
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