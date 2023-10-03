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BM: Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi

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BM: Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazının gönderildiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bunun Suriye'nin kuzeybatısında kanser tedavisi için "devasa" bir adım olduğu belirtilerek, bölgede radyoterapi seansları için imkan bulunmadığını, Suriyeli kanser hastalarının Türkiye'ye gönderildiği anımsatıldı.

"Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi. Bu, BM ortakları ve Türk hükümetinin desteğiyle gerçekleşti." ifadelerine yer verilen açıklamada, cihazın günde 40 radyoterapi seansı gerçekleştirme kapasitesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, cihazın Afrin'deki en büyük hastaneye yerleştirildiği ve kurulumu tamamlandıktan sonra bölgedeki kanser hastalarının üçte birine tedavi sağlayabileceği kaydedildi.

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