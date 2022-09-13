BM, Türkiye'nin desteği ve nüfuzu ile Ukrayna tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor

Amir Abdulla, düzenlediği basın toplantısında, anlaşma sayesinde Ukrayna'dan şimdiye kadar 3 milyon tona yakın tahıl taşıyan 120 geminin çıktığını belirtti.

Küresel tahıl fiyatlarında düşüşün görüldüğüne dikkati çeken Abdulla, tahıl ihracatının gerçekleşmesinde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Abdulla, "Bu 120 gün süreli bir anlaşma... Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer taraflar olarak anlaşmanın devam etmesi için uğraşıyoruz. Türkiye'den anlaşmanın 120 gün sonra da devam etmesini destekleyeceklerine dair çok güçlü mesajlar aldık. Onların nüfuzu ve BM'nin arabuluculuk çabaları ile bunun sorun olmayacağını umuyoruz." dedi.

Rus yetkililerin Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.