Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona Balıkesir salgın
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni yapmaya devam edece
Ülkemiz iklim kriziyle mücadelede üzerine...
Sancar: Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz
Sancar: Memleket sevgisi olmadan bir...
Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 27 bin 197 kişinin...

BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının yaklaşık 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Bachelet, 47 üyeli konseye hitaben yaptığı konuşmada, 10 yılı aşkındır devam eden Suriye iç savaşında hayatını kaybedenlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Suriye'deki çatışmalarda yaşanan kayıpları belgeleyen sınırlı sayıdaki kişi ve kurumlara övgüde bulunan Bachelet, hesap verebilirliğin sağlanması ve savaşın kurbanlarının unutulmadığının gösterilmesi açısından paylaştığı istatistiklerin önemine işaret etti.

Bachelet, Mart 2011-Mart 2021 arasında Suriye'deki çatışmalarda öldürülen 350 bin 209 kişinin bir listesini derlediklerini belirtti.

Hayatını kaybeden yaklaşık 350 bin kişinin belirlemesinde katı bir metodoloji izlediklerini vurgulayan Bachelet, "Rakamlarımız yalnızca tam adları ile tanımlanabilen, ölüm tarihi belirlenmiş ve belirli bir ilde ölen kişileri içeriyor. Bu üç unsuru içermeyen bilgiler hariç tutuldu ve mükerrer kayıtları önlemek için kapsamlı bir inceleme yapıldı." dedi.

Öldürülen her 13 kişiden biri kadın veya çocuk

Bachelet, ölen her 13 kişiden birinin (toplam 26 bin 727) kadın olduğunu, yine neredeyse ölen her 13 kişiden birinin (27 bin 126) de çocuk olduğunu aktardı.

Halep'te 51 bin 731 kişinin öldüğünün belgelendiğini belirten Bachelet, bu ili sırasıyla 47 bin 483 ile Şam kırsalı, 40 bin 986 ile Humus, 33 bin 271 ile İdlib, 31 bin 993 ile Hama ve 31 bin 369 ölümle Tartus'un takip ettiğini söyledi.

Bachelet, açıkladıkları toplam 350 bin 209 ölümün titiz bir çalışmayla belirlendiğine dikkati çekerek, "Ancak bu (açıkladığımız rakamlar), Suriye'de bu dönemde yaşanan cinayetlerin tamamı değildir ve öyle de görülmemelidir. Asgari doğrulanabilir bir sayıyı gösteriyor ve kesinlikle gerçek cinayet sayısının eksik bir sayımıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de henüz belgelenmemiş çok sayıda ölüm olduğunu vurgulayan Bachelet, trajik şekilde ölümlerinin ardından hiçbir tanık ve belge bırakılmayan pek çok kurbanın hikayelerini henüz ortaya çıkaramadıklarını belirtti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.