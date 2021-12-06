Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın gelir
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin...
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren...
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma tamamlandı
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin soruşturma...
Türkiye-Katar ilişkileri son 20 yılda büyük gelişme gösterdi
Türkiye-Katar ilişkileri son 20 yılda...

BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan’da gelecek yıl 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını bildirdi.

BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

Bunun 2021’e kıyasla 8 milyonluk bir artışa tekabül ettiği ve son 10 yılın en yüksek artışı olduğu kaydedildi.

Raporda, yardıma muhtaç insanların çoğunluğunu, risk altındaki nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019’dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan ekonomik kriz, ülke içinde uzun süreli yerinden edilen insanlar, sel, salgın hastalıklar ve şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki insani ihtiyaçların artış gösterdiği ifade edildi.

BM, tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in 2 Aralık’ta BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon kişinin acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacağı bildirilmişti.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirilmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.